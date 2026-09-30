В Болгарии убили президента футбольного клуба «Ботев»

Президент болгарского футбольного клуба «Ботев» Илиян Филипов был убит прошлой ночью. Убийство произошло, когда бизнесмен возвращался домой после матча своей команды.

Об этом сообщает болгарское издание Nova.

По данным источника, Филипова убили одним выстрелом в голову. Бизнесмен был застрелен около своего дома. Информации о задержанных или разыскиваемых лицах нет. Сейчас правоохранительные органы останавливают подозрительные машины и ищут преступника.

Отмечается, что недалеко от жилого комплекса, где жил Филипов, находится лесистая местность. Правоохранители предполагают, что именно там убийца поджидал бизнесмена. Район, в котором произошло преступление, относительно новый, в нём много новых зданий. В связи с этим местные жители неоднократно жаловались на плохое освещение.

Источник: Чемпионат