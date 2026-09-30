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После Каунаса: в надежде на возвращение в лигу «С»

Редакция 1news10:25 - Сегодня
После Каунаса: в надежде на возвращение в лигу «С»

Игра в Каунасе не дала сборной Азербайджана ни победы, ни повода говорить о провале. Ничья 1:1 с Литвой оставила команду Айхана Аббасова в борьбе за первое место в группе Лиги наций, но одновременно сделала каждый следующий матч особенно важным.

Теперь многое будет зависеть от того, сумеет ли Азербайджан взять максимум в предстоящих домашних встречах. Что означает результат в Каунасе для турнирных перспектив Азербайджана и Какие сценарии могут привести команду к повышению в Лиге наций и насколько важным станет октябрьский отрезок? После первого тура картина уже начинает приобретать конкретные очертания. Если азербайджанская сборная обыграет в предстоящем матче Лихтенштейн, то станет предельно ясно, что теперь судьба первого места решится в следующем бакинском матче против Литвы. Да, есть еще гостевая игра в Вадуце, но, важно иметь преимущество в противостоянии с Литвой. Гол Махира Эмрели намного повысил шансы сборной Азербайджана на возвращение в дивизион «С».

МАХИР ЭМРЕЛИ

ИГРОК СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Счёт был справедливым. Возможность победить была и у нас, и у соперника. Но именно мы создали больше стопроцентных моментов для взятия ворот, а в первом тайме больше контролировали мяч.

Игра в Каунасе показала сильные и слабые стороны азербайджанской команды. Обрадовала она тем, что команда правильно и быстро отреагировала на пропущенный гол, и тем, что боролась в каждом эпизоде. Конечно, перепасовка у собственной штрафной, безусловно, выглядит красиво и современно — но сборная Азербайджана всё-таки еще не Испания, где подобный футбол давно стал частью ДНК команды. В Каунасе рискованный розыгрыш обернулся потерей мяча, а затем и одиннадцатиметровым ударом. Такова ирония, за желание играть красиво пришлось заплатить слишком высокую цену. Каунас должен был напомнить сборной Азербайджана о простой футбольной истине: риск должен быть оправданным. Можно и нужно начинать атаки через короткий пас, контролировать мяч и не отказываться от своей игровой идеи, но, порой лучше совершать вынос, чтобы избежать излишней предельной концентрации. К счастью, удалось отыграться весьма быстро, что тоже похвально. Да, после перерыва, подопечные Айхана Аббасова могли и выиграть, забей тогда изящный гол Ренат Дадашов после передачи с фланга. Правда, атаковали и хозяева, потому, ничью можно вполне считать заслуженным результатом.

МУСА ГУРБАНЛЫ

ИГРОК СБОРНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

Конечно, нашей целью была победа. Но, думаю, одно очко в гостевом матче нельзя считать плохим результатом. По крайней мере, возвращаемся домой с набранным очком. Надеюсь, что в обоих матчах в Баку — и с Лихтенштейном, и с Литвой — мы одержим победы и сможем занять первое место в группе.

Что касается Лихтенштейна, то эта команда провела первый поединок дома против Литвы и уступила со счетом 0:2. Уступила по игре по всем показателям. Литовцы нанесли в четыре раза больше ударов по воротам, их коэффициент ожидаемых голов составлял 1.38, тогда как у хозяев он был лишь 0,8. Гости превзошли хозяев по всем компонентам. Лихтенштейн играет по системе в пять защитников, при переходе в три в случае атаки. Правда, необходимо свести к минимуму количество атак гостей в бакинском матче и постараться забить как можно больше голов. В случае победы, судьба группы решится в столице Азербайджана уже спустя три дня. Теперь прибалтийская сборная выступит в ранге гостей. Главный вопрос — сможет ли азербайджанская команда перенести этот опыт в следующие матчи. В Лиге наций такие детали могут решить судьбу всей группы: где-то нужно играть смелее, а где-то — просто не усложнять то, что можно сделать гораздо проще. У литовцев после первой игры относительно ответного матча свои ожидания.

АРМАНДАС КУЧИС

ИГРОК СБОРНОЙ ЛИТВЫ

Нам чего-то не хватало, может быть, мастерства. Обидно, но на самом деле не о чем расстраиваться. Определенно, Азербайджан не был командой какого-то космического уровня, которую мы не смогли бы обыграть дома. Думаю, что на выезде мы покажем совершенно другой футбол.

Интересно будет посмотреть, решится ли Айхан Аббасов сохранить тот же тактический рисунок и в матче с Лихтенштейном. В Каунасе сборная Азербайджана вышла с пятью защитниками, причём два крайних футболиста при необходимости поднимались выше и фактически превращались в латералей.

Сработает ли эта схема вновь — или характер соперника заставит главного тренера внести коррективы? Против Лихтенштейна, который, вероятно, будет гораздо больше времени проводить без мяча, перед Азербайджаном может возникнуть уже другая тактическая задача. Главное, чтобы не хромала реализация. Теперь многое зависит от того, какие выводы сделает Айхан Аббасов. Матч с Лихтенштейном — уже совсем другая история, где от Азербайджана будут ждать не столько умения терпеть, сколько способности диктовать игру. И, возможно, именно в Баку станет понятно, был ли Каунас началом нового пути или лишь очередным напоминанием о том, сколько ещё предстоит исправить.

ЭМИН АХМЕДОВ

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