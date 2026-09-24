Убил в столице, спрятал тело в Гусаре: подробности жестокой расправы

В Гусарском районе в лесу обнаружено тело женщины.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел 23 сентября около 15:00 на лесной территории между селами Аваджуг и Хюрель. Там было найдено тело жительницы города Баку Саадат Гасановой (1976 года рождения) с колото-резаными ранами.

В ходе расследования было установлено, что 21 сентября на территории Хатаинского района города Баку житель села Аваджуг, ранее судимый Кямран Сеидов (1999 года рождения) на почве ревнивых побуждений убил ножом состоявшую с ним в неофициальном браке С. Гасанову. Затем он на управляемом им автомобиле марки Mercedes привез тело в лесную полосу села.

К. Сеидов был задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.