В Азербайджане пройдет месяц «Чистого воздуха»

Согласно совместному плану мероприятий Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерства экологии и природных ресурсов, с 1 октября по 1 ноября 2026 года на территории страны будет проводиться кампания «Təmiz hava» (Чистый воздух).

В рамках кампании предусмотрены просветительские и контрольные мероприятия, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации транспортных средств, а также на защиту окружающей среды.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает водителей уделять особое внимание техническому состоянию своих автомобилей, в частности состоянию двигателя и системы отвода отработавших газов.

В ведомстве отмечают, что эксплуатация транспортных средств, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества сверх установленных норм, негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей.

Водителей просят своевременно проводить техническое обслуживание автомобилей, устранять выявленные неисправности и поддерживать транспортные средства в соответствии с установленными экологическими требованиями.

«Сохранение чистого воздуха и здоровой окружающей среды - ответственность каждого из нас» - подчеркивают в Главном управлении государственной дорожной полиции.