В Лянкяране задержан отчим, подозреваемый в избиении трехлетнего ребенка - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Лянкяране задержан подозреваемый в жестоком обращении с трехлетним ребенком.

Как передает Qafqazinfo, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, задержан и передан следствию Гисмет Алиев.

В настоящее время расследование продолжается.

Отметим, что малолетний Э.А., 2023 года рождения, был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Малышу оказали экстренную медицинскую помощь, его состояние оценивается как тяжелое. Хотя родители утверждают, будто ребенок пострадал во время игры со сверстниками, согласно имеющимся данным, трехлетнего мальчика избил отчим.

14:12

В Лянкяране районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери трехлетнего ребенка, подвергшегося насилию.

Об этом сообщили 1news.az в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос.

Отмечается, что любое насилие в отношении детей недопустимо: «Обеспечение безопасности малолетнего, восстановление его здоровья, защита его прав и интересов являются главным приоритетом. В связи с инцидентом соответствующими структурами принимаются необходимые меры, здоровье и безопасность ребенка находятся под контролем.

По поступившей в Госкомитет информации, в настоящее время состояние ребенка стабильное. В районном отделении полиции ведется расследование в отношении его отчима, подозреваемого в избиении малолетнего. В зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка».

«В то же время районная исполнительная власть в соответствии с законодательством рассматривает вопрос об ограничении родительских прав матери ребенка. Профильными психологами проводятся беседы с матерью относительно ее психологического состояния и осуществляются меры психологической поддержки», - заявили в Госкомитете.

«Хотим еще раз подчеркнуть, что защита детей от насилия - это ответственность каждого члена общества. При возникновении факта насилия в отношении ребенка или подозрения на таковой необходимо незамедлительно информировать соответствующие структуры. Безопасность и наилучшие интересы ребенка всегда должны браться за основу», - отметили в Комитете.

11:38

В Лянкяране трехлетний ребенок подвергся физическому насилию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел сегодня утром на территории города.

Так, малолетний Э. Э. (2023 года рождения) с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение скорой помощи Лянкяранской районной центральной больницы.

Ребенку была оказана первая медицинская помощь, его состояние оценивается как тяжелое.

Хотя родители утверждают, что ребенок получил травмы во время игры с другими детьми, сообщается, что трехлетнего малыша избил отчим.

В Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили APA, что по данному факту в Лянкяранском городском районном отделении полиции в настоящее время ведется расследование.

Назначена соответствующая экспертиза, в зависимости от результатов расследования действиям будет дана правовая оценка.