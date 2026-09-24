Умер основатель Бакинского джаз-центра Нури Ахмедов

Умер Нури Ахмедов - заслуженный инженер Азербайджанской Республики, один из заметных меценатов и организаторов джазовой жизни страны.

О его смерти сообщили в социальных сетях его знакомые и коллеги.

Нури Ахмедов сыграл значительную роль в развитии азербайджанского джаза. Именно он являлся учредителем Бакинского джаз-центра (был закрыт в 2015 году - прим.ред.) и в течение многих лет поддерживал проведение Бакинского международного джазового фестиваля. В 2005–2007 годах Н.Ахмедов выступал основателем и спонсором International Baku Jazz Festival.

При его поддержке развивались и другие проекты, связанные с джазовой культурой. В их числе - журнал «Jazz Dünyası», издающийся с 2004 года, сайт Jazz.Az, созданный в 2005 году, а также антология «Jazz in Azerbaijan» (2004).

Нури Ахмедов также возглавлял общественную организацию «Друзья джаза».

Церемония прощания с Н.Ахмедовым состоится сегодня, 24 сентября, в 11:00 в мечети Тезе-пир.

Allah rəhmət eləsin.

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