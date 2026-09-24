«Она должна видеть лица своей мамы и папы, видеть солнце, небо, игрушки»: родители Лейлы просят о поддержке для продолжения лечения

В редакцию 1news.az вновь обратился Ровшан Ильясов, папа трехлетней Лейлы Ильясовой, у которой было выявлено серьезное новообразование в головном мозге - в области, находящейся рядом со зрительными нервами, хиазмой и гипофизом.

«Лейле всего три года, но за это короткое время ей уже пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Опухоль в головном мозге, расположенная рядом со зрительными нервами, практически лишила девочку зрения на левый глаз, и теперь главная борьба идет за то, чтобы сохранить правый глаз и дать ребенку возможность видеть этот мир. 21 июля Лейла перенесла сложную операцию в Турции», - рассказал Р.Ильясов.

По словам отца, благодаря нашей публикации в предыдущий раз удалось набрать определенную сумму и к счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, а опухоль оказалась доброкачественной: «Но из-за ее крайне опасного расположения удалить образование полностью врачи не смогли: часть опухоли пришлось оставить, чтобы не повредить зрительные нервы и жизненно важные структуры мозга. Поэтому лечение Лейлы не закончено. Сейчас ей предстоит следующий тяжелый и очень важный этап - радиотерапия и химиотерапия. Согласно предварительной смете от 14 сентября 2026 года, консультации специалистов стоят по 220 долларов, компьютерная томография - 360 долларов, этапы радиотерапии - 3 825 и 5 175 долларов, специальная маска для проведения лечения - 1 065 долларов, МРТ - 580–660 долларов, обследование поля зрения -150 долларов».

Как рассказывает Ровшан Ильясов, отдельно предусмотрена ежедневная анестезия стоимостью 500 долларов, которая может понадобиться маленькому ребенку во время процедур: «По предварительному расчету, без ежедневной анестезии расходы на этот этап составляют около 11 815–11 895 долларов, а если анестезия потребуется на протяжении 30 сеансов, сумма может приблизиться к 26 900 долларам. И это еще без учета стоимости химиотерапии. Окончательная стоимость лечения будет определена после необходимых обследований и уточнения полного плана терапии».

Р.Ильясов отмечает, что за последние месяцы они сделали все, что было в их силах, чтобы спасти Лейлу: «Были потрачены собственные средства, взяты кредиты, накопились серьезные долги. Семья уже сильно закредитована, но даже этого оказалось недостаточно, чтобы оплатить дальнейшее лечение. Именно поэтому мы снова вынуждены просить о помощи. Для кого-то 5, 10 или 20 манатов могут показаться небольшой суммой, но когда сотни и тысячи людей протягивают руку помощи, именно из таких небольших переводов складывается шанс ребенка на лечение. Лейла еще совсем маленькая. Она должна видеть лица своей мамы и папы, видеть солнце, небо, игрушки, друзей, однажды пойти в школу и просто жить обычной жизнью здорового ребенка».

По словам убитого горем отца, девочка уже практически потеряла зрение на одном глазу, и сейчас больше всего семья боится потерять время и упустить возможность сохранить второй: «Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите Лейле продолжить лечение. Даже самый небольшой перевод может стать частью той суммы, которая даст ей шанс видеть этот мир. Если у вас нет возможности помочь материально, пожалуйста, просто поделитесь этой историей - возможно, ее увидит человек, который сможет помочь».

Номер папы для связи: +994 50 299 33 59

Банковская карта: 4400 4302 2156 3106 ROVSHAN ILYASOV

Медицинские справки публикуем ниже.

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