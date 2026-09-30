Ушел из жизни художник Акрам Тагиев 

Скончался художник, старший преподаватель кафедры «Рисование» Азербайджанской академии художеств Акрам Тагиев.

О смерти 77-летнего А.Тагиева сообщается на официальной странице Азербайджанской академии художеств.

Почти полвека Акрам Тагиев занимался педагогической и творческой деятельностью, внося значительный вклад в развитие изобразительного искусства Азербайджана и подготовку нового поколения художников.

В 1974 году художник он окончил Тбилисскую государственную академию художеств. На протяжении многих лет А.Тагиев преподавал рисунок в высших и средних специальных учебных заведениях. С 1995 года продолжил педагогическую деятельность на кафедре «Рисование» Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а с 2003 года - в Азербайджанской академии художеств.

Творчество Акрама Тагиева в основном охватывало живопись и графику. В его работах широко представлены пейзажи, портреты и натюрморты. Такие произведения, как «Абшерон», «Морской пейзаж», «Море и женщина», «Перед зеркалом», «Хазри», «Камни Гобустана», «Автопортрет» и «Бакинская ночь», являются важными образцами его творческого наследия.

Художник принимал участие в различных республиканских и международных выставках, где добивался успехов.

Allah rəhmət eləsin!