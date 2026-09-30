В России продлили запрет на экспорт дизеля

Правительство России продлило временный запрет на вывоз отдельных видов топлива производителями.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 октября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании.

Общий запрет на экспорт топлива действует в РФ по 31 января 2027 года. При этом для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение было введено по 30 сентября 2026 года.