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«Интересная ситуация»: Трамп прокомментировал неудавшуюся казнь женщины в Теннесси

Редакция 1news09:50 - Сегодня
«Интересная ситуация»: Трамп прокомментировал неудавшуюся казнь женщины в Теннесси

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу неудавшейся казни Кристы Пайк.

Он задался вопросом, как приговоренная могла выжить, ведь вводить смертельные инъекции, по его мнению, должно быть «просто».

«Это должно быть легко. В этом не должно быть ничего сложного»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами.

Президент назвал произошедшее «интересной ситуацией». Будут ли власти продолжать пытаться привести смертный приговор в исполнение, президент не знает. «Вам придется спросить об этом у штата Теннесси. Будут ли они продолжать или нет», - сказал господин Трамп.

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