Оливье Мартинес обвинил Хэлли Берри в удушении 12-летнего сына - ФОТО

Бывший муж американской актрисы Хэлли Берри, французский актер Оливье Мартинес, обратился в суд с требованием предоставить ему единоличную опеку над их 12-летним сыном Масио, обвинив актрису в физическом насилии над ребенком.

О.Мартинес подал ходатайство о временном запретительном ордере после инцидента, который, по его утверждению, произошел 26 сентября, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

В судебных документах актер заявил, что Х.Берри якобы набросилась на сына, схватила его за шею и душила. О.Мартинес также утверждает, что подобные эпизоды происходили и раньше.

По словам актера, во время последнего инцидента Масио находился дома у матери и играл в VR-игру. Как утверждается в документах, после конфликта подросток позвонил отцу и попросил забрать его.

О.Мартинес также заявил, что после случившегося Х.Берри якобы отправила ему сообщение, в котором написала, что сожалеет о произошедшем. Отметим, что эти утверждения являются частью заявления актера в суд и пока не установлены как факт.

Суд выдал О.Мартинесу временный запретительный ордер. Согласно решению, актриса должна находиться на расстоянии не менее 100 ярдов (около 91 метра) от бывшего мужа. При этом ей разрешено видеться с сыном в рамках установленного судом графика: два дня в неделю и через одни выходные. Следующее слушание назначено на 16 октября.

Кроме того, Х.Берри и О.Мартинесу предписано принять участие в конфиденциальной медиации по вопросу опеки над ребенком.

При этом Хэлли Берри отрицает обвинения - адвокат актрисы назвала заявление О.Мартинеса «полностью необоснованным и намеренно вводящим в заблуждение». По словам защиты, существуют судебные решения, согласно которым О.Мартинес ранее нарушал судебные предписания и вмешивался в терапевтическую и образовательную помощь, необходимую их сыну.

Напомним, что Х.Берри и О.Мартинес поженились в 2013 году, а о расставании объявили в 2015-м. Их развод был окончательно оформлен в 2023 году после многолетних судебных разбирательств. После развода бывшие супруги сохраняли совместную юридическую и физическую опеку над сыном Масио.