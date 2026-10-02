Семейный конфликт в Лянкяране закончился ожогами отца и уголовным делом

В Лянкяране мужчина нанес телесные повреждения отцу.

Как сообщает Oxu.аz, инцидент произошел в селе Мамуста. Местный житель Эльшан Мамедов (1984 г.р., фамилия изменена - ред.), находясь дома, поссорился с супругой.

Мужчина, прикрываясь детьми, оскорблял жену нецензурными словами. Его отец Нуреддин Мамедов, услышав скандал, зашел в их комнату и попытался урезонить сына. Однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения Эльшан пришел в еще большую ярость и, схватив с плиты кипящий чайник, швырнул его в отца. Горячая вода из чайника попала на Н.Мамедова и обожгла его. Пострадавший был госпитализирован.

По данному факту было начато расследование.

После случившегося Э.Мамедов стал скрываться от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск, а суд вынес решение о его аресте в качестве меры пресечения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в следственный орган.

Расследование по уголовному делу завершено, материалы переданы в суд.

Однако в ходе судебного заседания отец и сын заявили о примирении, после чего уголовное дело было прекращено, а Э.Мамедов освобожден прямо в зале суда.