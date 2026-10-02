Трамп уверен, что ему вынесут импичмент при победе демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что демократы вынесут ему импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

«И на этих выборах я прошу вас. У нас все отлично получается, когда я в списке. А когда меня в списке нет, люди не так активно идут голосовать. Сделайте вид, что я баллотируюсь, пожалуйста. Просто сделайте вид <...>. И если мы не выиграем, они (демократы – ред.) в итоге меня подвергнут импичменту», — сказал президент США, выступая перед сторонниками в штате Оклахома.

Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Эти события имели место во время его первого срока на посту главы государства, в 2019 и 2021 годах. Оба раза импичмент был отклонен в Сенате Конгресса.

Источник: ТАСС