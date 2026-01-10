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Трамп не исключил военное присутствие США в Венесуэле

Редакция 1news00:00 - Сегодня
Трамп не исключил военное присутствие США в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность создания американской военной базы на территории Венесуэлы.

«Мы рассматриваем возможность сделать многое. Мы отлично ладим. Ситуация в Венесуэле замечательная. Люди довольны», — сказал американский лидер, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос о том, намерены ли США создать военную базу в Венесуэле или в какой-либо другой стране в Южной Америке.

«Мы получаем много нефти, и отношения у нас отличные. Венесуэла получает много денег, как и мы. Мы начнем восполнять наш стратегический резерв за счет венесуэльской нефти по очень низкой цене», — добавил Трамп.

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