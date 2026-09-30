Драка в кабине и угроза теракта: Что произошло на борту рейса Flydubai Дубай – Тель-Авив? Хроника и версии

На пассажирском лайнере авиакомпании Flydubai, выполнявшем рейс FZ 1073, едва не произошла масштабная катастрофа.

Во время полёта самолет резко потерял 4000 метров высоты, подал сигнал о захвате и экстренно сел в Саудовской Аравии. По данным израильских СМИ и источников в службах безопасности, причиной ЧП стала попытка одного из пилотов направить самолёт к земле. Инцидент спровоцировал экстренные меры безопасности в Израиле и подъем истребителей в воздух.

Официальное заявление авиакомпании Flydubai

Авиакомпания Flydubai официально подтвердила факт чрезвычайного происшествия на борту своего лайнера, следовавшего из Международного аэропорта Дубая (DXB) в Тель-Авив (аэропорт Бен-Гурион, TLV).

В официальном ответе на запрос 1news.az представители авиаперевозчика заявили, что во время полёта на борту произошёл инцидент, из-за которого командир экипажа принял решение экстренно изменить курс. Лайнер совершил благополучную посадку в аэропорту города Табук (TUU) в Саудовской Аравии.

«Воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту Табук. Безопасность всех пассажиров обеспечена, все они находятся под наблюдением. Безопасность и благополучие наших пассажиров и членов экипажа остаются нашим наивысшим приоритетом», — подчеркнули в компании.

В Flydubai добавили, что ведут плотную работу с профильными ведомствами для выяснения всех обстоятельств, однако гражданство и личности пилотов авиакомпания пока официально не раскрывает.

Что произошло в небе: Хронология событий

Утром 30 сентября рейс Flydubai, на борту которого находились около 180 пассажиров (из них порядка 100 — граждане Израиля), внезапно перестал выходить на связь с диспетчерами в Израиле и Иордании. Экипаж последовательно передал на землю два кода: сначала 7700 (общая чрезвычайная ситуация), а затем 7500 — международный сигнал о незаконном вмешательстве или попытке захвата воздушного судна. Затем лайнер перешёл на ручное управление, развернулся в небе над Саудовской Аравией и совершил резкое снижение — самолёт потерял около 4 000 метров (14 тысяч футов) высоты всего за одну минуту, вызвав панику в салоне.

После получения сигнала 7500 Израиль немедленно приостановил все рейсы в аэропорту Бен-Гурион и поднял в воздух истребители. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац начали экстренные консультации с высшим военным руководством страны.

Примерно в это же время, самолёт ушёл в воздушное пространство Саудовской Аравии и приземлился в Табуке (Саудовская Аравия). Сами пассажиры позже рассказали израильским СМИ, что видели открытую дверь кабины и кровь. Физически никто из пассажиров не пострадал

Борьба в кабине и данные о пилотах

Информация о происходившем за закрытой дверью кабины продолжает дополняться. К текущему моменту следствие практически исключило версию бытовой драки. Ключевыми остаются две версии: острое психическое расстройство лётчика либо попытка совершения теракта (по оценкам израильской стороны, подозрения в террористическом мотиве существенно усиливаются). Если рассматривать каждый из этих версий как независимые сценарии, то получается следующая картина:

Версия 1: Нападение с ножом и предотвращение крушения

По данным высокопоставленных израильских источников, один из пилотов напал на своего коллегу с ножом и попытался захватить штурвал, чтобы направить Boeing 737 к земле. Источники заявляют, что на борту «едва не произошла катастрофа масштаба 11 сентября».

Спасти ситуацию удалось благодаря счастливому совпадению и мужеству людей. По одной из версий, на борту находился дополнительный (сменный) экипаж пилотов в рамках учебной процедуры, который помог вернуть контроль над штурвалом.

По другой информации израильских источников, группа летевших граждан Израиля сумела выбить дверь в кабину пилотов, вмешаться в драку и обезвредить нападавшего.

Версия 2: Борьба за штурвал и неопределенность с гражданством

Израильские СМИ до сих пор расходятся в информации о том, кто именно управлял самолётом:

По версии 12 телеканала, утверждалось, что конфликт произошёл между командиром воздушного судна из России и вторым пилотом из Украины.

Журналисты 9-го канала и издание Walla со ссылкой на свои источники утверждают, что капитаном судна мог быть гражданин Омана, а вторым пилотом — гражданин ОАЭ (также упоминается индийское). Израильские власти сейчас экстренно выясняют, каким образом гражданин Омана вообще получил официальное разрешение на выполнение пассажирского рейса в Израиль. Согласно этой версии, именно оманский пилот совершил опасный манёвр с резкой потерей высоты.

По информации журналистов Israel Hayom, героями, спасшими лайнер от неминуемой катастрофы, стали пилоты из России и Украины, которые летели этим рейсом в качестве обычных пассажиров. В момент, когда самолет начал резко терять высоту, российский и украинский летчики сумели вместе прорваться в охваченную паникой кабину, заблокировать нападавшего, перехватить штурвал и в ручном режиме благополучно посадить Boeing 737 в Саудовской Аравии.

Последствия и реакция властей

Инцидент в небе уже повлёк за собой серьёзные шаги со стороны оборонного ведомства Израиля. В стране экстренно усилили меры безопасности на всех без исключения гражданских авиарейсах.

Поскольку инцидент произошел на территории Саудовской Аравии, с которой у Израиля нет официальных дипломатических отношений, ситуация приобрела беспрецедентный масштаб.

По данным израильских медиа, к операции по возвращению граждан на родину официально подключилась внешняя разведка «Моссад». Израильские службы безопасности намерены провести тщательный тотальный допрос всех пассажиров рейса сразу после их приземления в Тель-Авиве.

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир из-за критического повышения уровня угрозы экстренно отменил свой запланированный визит в США, где должен был встретиться с военным командованием CENTCOM. В самом Израиле меры безопасности на всех гражданских авиарейсах повышены до максимального уровня.

Буквально параллельно стало известно о еще одном инциденте с самолетом, летевшим из Дубая в Тель-Авив. Как сообщает 12-й телеканал, другое воздушное судно, находившееся примерно на середине своего маршрута, внезапно получило распоряжение диспетчеров, развернулось в небе и направилось обратно в аэропорт вылета в Дубай. Причины этого экстренного изменения траектории второго рейса, а также количество пассажиров на его борту пока строго засекречены авиавластями.

Сани Аскерли