МЧС предупредило о нестабильной погоде в Азербайджане

В ближайшие дни в Азербайджане ожидается нестабильная погода, сопровождающаяся интенсивными осадками, грозами и сильным ветром.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории республики, в том числе в Баку и на Апшеронском полуострове.

В отдельных уязвимых районах из-за обильных осадков возможны локальные подтопления. На горных реках не исключаются кратковременные сели и паводки.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало граждан соблюдать меры безопасности и избегать пребывания в потенциально опасных местах.

При угрозе подтопления, паводка или селя необходимо как можно скорее покинуть опасную территорию и переместиться на возвышенность. При этом гражданам следует внимательно выполнять указания спасательных служб.

Отдельное внимание в Министерстве уделили мерам предосторожности во время грозы. В этот период рекомендуется отключать электроприборы от сети и по возможности не пользоваться телефоном. Находясь на улице, следует держаться подальше от линий электропередач, громоотводов, водосточных труб и антенн.

Также не рекомендуется укрываться под высокими деревьями.

Если гроза застала человека в автомобиле, в МЧС советуют остановить машину, закрыть окна и дождаться окончания непогоды.

При сильном ветре гражданам рекомендуется не приближаться к временным и легким конструкциям, рекламным щитам и другим объектам, которые могут быть повреждены или опрокинуты порывами ветра.

Также следует избегать нахождения возле линий электропередач и высоких деревьев.

В МЧС напомнили, что сильный ветер может осложнить проведение противопожарных работ и способствовать распространению огня. В связи с этим в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Кроме того, при прогнозируемых неблагоприятных погодных условиях выход в море маломерных судов запрещен.