Трамп утверждает, что Ирану оставалось 3-4 недели до получения ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что Ирану оставалось три-четыре недели до получения атомного оружия в феврале 2026 года.

Выступая перед сторонниками в Техасе, он вспоминал начало операции против исламской республики.

«У нас только что были лучшие [экономические] показатели в истории, но нам придется немного отклониться от курса, поскольку Иран вот-вот получит ядерное оружие. До этого оставалось три-четыре недели, а может и меньше, и, если у них появится ядерное оружие, вся игра закончится. Мы не можем им этого позволить», — сказал глава государства.

В конце сентября министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи назвал ложью утверждения о том, что Тегеран находился на грани получения ядерного оружия.