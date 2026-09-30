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Раненный на рейсе FlyDubai пилот является гражданином Индии

Редакция 1news21:20 - Сегодня
Раненный на рейсе FlyDubai пилот является гражданином Индии

Получивший ножевое ранение пилот Flydubai Смит Маччхар является гражданином Индии, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

Маччхар командовал экипажем рейса по маршруту Дубай — Тель-Авив. По данным издания, во время полета второй пилот нанес ему ножевое ранение, после чего самолет совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Информация о состоянии пострадавшего пока не поступала.

Смит Маччхар работает капитаном Flydubai с июня 2022 года. До этого он более 11 лет был пилотом индийской авиакомпании SpiceJet, где впоследствии стал старшим командиром и капитаном-инструктором.

Общий налет Маччхара составляет около 9750 часов, из которых более 6400 часов он провел в качестве командира воздушного судна.

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