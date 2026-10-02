Не только про городские сервисы: как Yango выстраивает свою социальную повестку в Азербайджане - ФОТО

Каждый день мы пользуемся сервисами, не особенно задумываясь о том, сколько людей стоит за привычным нажатием на кнопку в телефоне.

Заказали машину - приехал водитель. Заказали доставку - курьер привез ее к двери. Все просто, быстро и удобно. Но у каждого водителя и курьера есть своя жизнь за пределами приложения: семья, дети, планы, заботы, свои маленькие и большие мечты.

В последние годы Yango Azerbaijan все чаще обращается именно к этой стороне своей работы. В компании говорят о социальной ответственности, но интереснее посмотреть не на формулировки, а на то, какие проекты действительно появляются на практике.

Если собрать их вместе, получается довольно разнообразная картина: поддержка спорта, благотворительные инициативы, внимание к семьям водителей партнеров, детские мероприятия и образовательные программы. На первый взгляд эти проекты мало похожи друг на друга. Но объединяет их одно - внимание к людям, которые находятся внутри или рядом с экосистемой компании.

У водителя тоже есть мечта

Хороший пример — история с водителями. Обычно пассажир знает о водителе совсем немного: имя, фотографию, рейтинг и марку автомобиля. В 2024 году Yango предложил посмотреть на привычную поездку немного иначе и познакомил пассажиров с историями своих водителей и их мечтами. Кто-то в настоящее время копит на квартиру, кто-то хочет сделать ремонт, кто-то мечтает о путешествии.

Сегодня эта функция продолжает работать: пассажир может узнать историю конкретного водителя и оставить ему чаевые, помогая приблизиться к своей цели. Согласно внутреннему исследованию Yango, публикация «мечты» в приложении увеличивает размер чаевых на 15–20% - люди охотнее поддерживают человека, когда знают его личную историю.

На самом деле это довольно простой проект. Но он меняет привычную картину: водитель перестает быть просто человеком за рулем, который выполняет заказ. Появляется история конкретного человека. Для сервиса, который ежедневно соединяет тысячи людей, это важная деталь. Технология позволяет быстро встретить пассажира и водителя, но именно человеческие отношения определяют то, каким будет этот контакт.

Поддержка не заканчивается на партнере

Во время Рамазана Yango Azerbaijan поддержал благотворительную акцию фонда Nargis. Более 200 малообеспеченных семей получили продуктовые наборы, а компания также помогла с их доставкой. Отдельно Yango позаботился о курьерах-партнерах, которые соблюдали пост. Для них были подготовлены наборы для ифтара, которые передавали в разных районах города. Это уже другой тип социальной инициативы. Здесь речь не о публичном мероприятии, которое увидит большое количество людей, а о вполне конкретной помощи тем, кто находится рядом.

Та же идея проявилась и в отношении семей водителей. К началу учебного года дети водителей получили школьные наборы с необходимыми принадлежностями и подарочные карты книжных магазинов номиналом 100 манатов. Кажется, что это небольшая вещь. Но за ней стоит достаточно понятный принцип: если человек является частью компании и ее ежедневной работы, внимание может распространяться и на его семью.

Что общего у дзюдо и дороги

В феврале 2025 года Yango Azerbaijan и Федерация дзюдо Азербайджана объявили о стратегическом партнерстве. На первый взгляд связь между приложением для поездок и дзюдо не самая очевидная. Но сотрудничество вышло за рамки обычной поддержки спорта. В центре оказались темы дисциплины, уважения и безопасности. Эти принципы легко переносятся из спорта в повседневную жизнь, особенно когда речь идет о поведении людей на дороге.

Для города это вполне практичная тема. Безопасность зависит не только от технологий и дорожной инфраструктуры. Она во многом определяется тем, как ведут себя сами участники движения - насколько они готовы уступить, соблюдать правила и учитывать интересы других. Поэтому спорт здесь оказывается не отдельным направлением, а способом говорить о повседневной культуре поведения.

Праздник, на котором все дети могут быть просто детьми

В сентябре этого года в Баку прошел фестиваль воздушных змеев «Давай дружить» при поддержке Yango Azerbaijan. На берегу Каспия собрались дети из разных социальных групп, в том числе дети, лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных семей и дети, нуждающиеся в особой заботе. Были мастер-классы по созданию воздушных змеев, спортивные активности, аквагрим, анимация. Отдельные зоны были посвящены робототехнике и экологии Каспия.

Можно было бы просто назвать это детским праздником. Но смысл таких мероприятий все-таки немного шире. Для ребенка важно иметь возможность оказаться в обычной компании сверстников, играть, что-то мастерить, задавать вопросы и пробовать новое - без акцента на том, к какой социальной категории он относится. Именно поэтому социальные проекты все чаще строятся не только вокруг помощи как таковой, но и вокруг возможности быть частью общего пространства.

Самая важная помощь - та, которая остается

Пожалуй, наиболее долгосрочная история в этом ряду - образовательная программа Future Skills Academy в Лянкяране. В сентябре 2026 года там стартовал бесплатный шестимесячный курс для девушек 18-25 лет. В программу вошли направления искусственного интеллекта, анализа данных, digital-маркетинга, дизайна, управления проектами, финансовой грамотности, предпринимательства и карьерной подготовки.

Отдельное направление связано с вайбкодингом - использованием AI-инструментов для создания цифровых продуктов без необходимости начинать с классического программирования. Всего в программу отобраны 100 участниц. Здесь особенно интересно другое: проект проходит не в Баку. Для молодых людей в регионах доступ к современным знаниям и профессиональным контактам зачастую имеет не меньшее значение, чем само содержание курса. Особенно когда речь идет о сферах, которые еще несколько лет назад казались доступными в основном специалистам из крупных городов.

Участницам обещают не просто лекции. За время обучения они должны получить практические навыки, создать собственные проекты и собрать портфолио, которое можно будет использовать при дальнейшем трудоустройстве или запуске собственного дела. И это уже совсем другая модель поддержки. Можно один раз помочь человеку решить конкретную проблему. А можно дать ему знания, которые он сможет использовать дальше самостоятельно.

Что остается после проекта

Если посмотреть на все эти инициативы вместе, здесь нет одного направления, которое объясняло бы все сразу.

Есть водитель и его мечта. Есть дети водителей. Есть семьи, получившие помощь в Рамазан. Есть спортсмены и разговор о безопасности. Есть детский фестиваль. Есть девушки из Лянкярана, которые несколько месяцев будут изучать современные технологии. Но именно в этом разнообразии и проявляется подход. Социальная ответственность бизнеса давно перестала сводиться только к благотворительным пожертвованиям. Для технологической компании она может включать и отношение к собственным партнерам, и поддержку городской среды, и образование, и создание возможностей для тех, кто только начинает профессиональный путь.

Сегодня оценивать социальную роль компании только количеством проведенных мероприятий уже недостаточно. Гораздо интереснее посмотреть, что остаётся после них. Остается ли у водителя ощущение, что его видят не только как исполнителя заказа? Получает ли семья дополнительную поддержку? У ребенка появляется новый опыт? У молодого человека - новые навыки и возможность попробовать себя в профессии? В случае с Yango Azerbaijan ответы на эти вопросы можно искать в самых разных проектах.

Из приложения - в реальную жизнь

Есть определенная символика в том, что компания, чья основная работа связана с цифровыми сервисами, все чаще реализует проекты далеко за пределами экрана смартфона. Приложение помогает человеку вызвать машину. Но рядом с этой повседневной услугой существует гораздо более широкая среда - люди, которые работают с сервисом, их семьи, пассажиры, дети, молодежь, жители Баку и регионов.

И здесь социальная ответственность становится не отдельной строкой в корпоративном отчете, а частью присутствия компании в этой среде. Возможно, именно так и выглядит взросление технологического бизнеса: сначала главной задачей становится сделать сервис удобным. Затем возникает вопрос, как компания взаимодействует с людьми, которые делают этот сервис возможным. А дальше - что еще она может сделать для пространства, в котором каждый день работает.

В итоге за всеми этими проектами остаются вполне конкретные люди. Водитель, которому помогли приблизиться к своей мечте. Ребёнок, получивший подарок к школе. Девушка из Лянкярана, которая получила возможность освоить новые навыки.

Именно такие истории, а не громкие формулировки, лучше всего показывают, что стоит за социальной ответственностью компании.