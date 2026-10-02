Инцидент на уроке химии в Масаллы: восьмиклассник получил травму глаза

В одной из средних школ Азербайджана ученик получил травму из-за контакта с химическим раствором.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел 30 сентября в 8-м классе средней школы №3 города Масаллы.

Во время опыта на уроке химии раствор пролился на стол. После занятия один из учеников по неосторожности попытался вытереть его рукой. Из-за резкого запаха вещества у ребенка стало жечь в глазах, и он случайно потер их испачканной рукой, в результате чего химикат попал в глаз.

Школьника оперативно доставили в Масаллинскую центральную районную больницу. После оказания первой медицинской помощи родители, проживающие и работающие в Баку, забрали находящегося на попечении дедушки ребенка в столицу. В Баку после дополнительного медицинского обследования мальчика выписали домой.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел в ответ на запрос нашей редакции сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.