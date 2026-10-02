Он хоронил своих товарищей в Лачине, а спустя 30 лет вернулся, чтобы найти их могилы - история ветерана Этибара Гусейнова

Война за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана стала частью истории нескольких поколений.

Память о тех, кто отдал жизнь за Родину, связана не только с событиями 44-дневной войны 2020 года.

За сегодняшней победой стоят судьбы людей, которые сражались в Первой Карабахской войне, защищали свои города и села, теряли друзей, попадали в плен и были вынуждены покидать свои дома. Многие из них продолжали жить с этой памятью долгие годы — до тех пор, пока восстановление территориальной целостности страны не стало реальностью.

Один из них — ветеран Первой Карабахской войны, уроженец Лачина Этибар Гусейнов Халил оглы. Его история — это история человека, который воевал за родную землю, видел гибель своих товарищей, сам оказался в плену и пережил там пытки, а спустя почти три десятилетия смог вновь приехать в Лачин.

О войне, через которую ему довелось пройти, о потере родного города, погибших товарищах, плене и возвращении в Лачин Этибар Гусейнов рассказал в интервью 1news.az.

Этибар ушел на войну в 1992 году. Он воевал в составе 811-го отдельного горнострелкового Лачинского полка, а после его расформирования перешел в 713-й батальон.

За годы Первой Карабахской войны ему довелось участвовать в боевых действиях в Лачине, Губадлы, Кяльбаджаре, Агдере и других направлениях.

Для него это была не просто война за территорию. Это была война за место, которое он называл своим домом.

«Я родом из Лачина, Гусейнов Этибар Халил оглу. В 1992 году воевал в Первой Карабахской войне со времен Арифа Пашаева, который командовал первым регулярным полком Азербайджана — Лачинским полком. Потом воевал в 811-м батальоне, когда батальон распался, я перешел в 713-й батальон. Воевал во многих регионах — в Губадлы, Лачине, Кяльбаджаре, Агдере и других местах, где проходили боевые действия», — вспоминает ветеран в беседе с 1news.az.

18 мая 1992 года Лачин был оккупирован. Для Этибара это стало не просто военным поражением или потерей территории — он оказался вдали от собственного дома.

После оккупации Лачина он продолжил службу и боевые действия уже в других направлениях. Война отнимала у него людей, с которыми он делил окопы, дорогу и опасность.

Сегодня, рассказывая о них, он вспоминает каждого отдельно. Среди его товарищей были и те, за чьи головы, по его словам, армянские силы назначали вознаграждение.

Некоторые из них так и не вернулись домой.

Самая тяжелая часть воспоминаний Этибара связана с теми, кого он потерял на войне.

После боев погибших нередко приходилось хоронить прямо там, где позволяли обстоятельства. Этибар сам копал могилы своим товарищам. Он запоминал места захоронений, знал, откуда был родом каждый погибший, из какого района или села.

Прошли годы. Родственники многих военнослужащих не знали, где находятся их могилы.

А Этибар знал.

Поэтому после освобождения Карабаха он вновь отправился в родные места — уже не как солдат, а как человек, который должен был вернуть своим погибшим товарищам их имена и возможность быть похороненными на родной земле.

Вместе с бывшим командиром роты он участвовал в поиске. Места, которые десятилетиями хранились в его памяти, стали ориентиром для поисковой работы. После проведения всех необходимых процедур останки найденных военнослужащих удалось перезахоронить.

«Я был очень счастлив и взволнован, когда Карабах освободили. Я посетил могилы всех своих друзей, товарищей, которые там погибли, сделал для них ограждения и поставил памятники», — рассказывает Этибар.

Война оставила в его памяти не только погибших друзей.

В 1993 году Этибар оказался в плену. По его рассказу, он вместе с товарищами перевозил раненого в Баку, а на обратном пути в Карабах они попали в плен.

В плену их было трое. Там они подвергались издевательствам и пыткам. Позднее им удалось разобрать стену и совершить побег.

Для человека, пережившего утрату друзей и родного Лачина, плен стал очередным тяжелым испытанием на пути к долгожданному возвращению домой.

После окончания Первой Карабахской войны Этибар поселился в поселке Мушвиг.

В 2020 году азербайджанская армия в ходе 44-дневной Отечественной войны освободила значительную часть оккупированных территорий. 27 сентября — день начала войны — позднее был объявлен в Азербайджане Днем памяти.

1 декабря 2020 года Лачин перешел под контроль Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября.

Для Этибара это было возвращение не просто одного района на карте.

Вернулся его дом. Вернулись места, о которых он помнил все эти годы. И появилась возможность отыскать тех, кого забрала война, чтобы вернуть им имена и покой.

История Этибара Гусейнова — одна из тысяч судеб Первой Карабахской войны. Но в ней есть то, что объединяет целое поколение ветеранов: потеря родного дома, гибель товарищей, плен, годы ожидания и жизнь с памятью о войне.

Сегодня он говорит слова благодарности Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, азербайджанской армии, шехидам и гази, благодаря которым родные земли были освобождены.

Но, пожалуй, самое важное в его истории — не только момент возвращения.

А то, что даже после возвращения он продолжил делать то, что начал во время войны: помнить.

Потому что война заканчивается тогда, когда прекращаются боевые действия. А память о тех, кто не вернулся, остается с живыми на всю жизнь.

Для Этибара Гусейнова эта память имеет конкретные лица, имена и места.

И пока он их помнит, его товарищи не исчезли.