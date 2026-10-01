В Сумгайыте муж убил жену, собиравшуюся с ним развестись

В Сумгайыте женщина была убита в собственном доме после конфликта с мужем, с которым собиралась развестись.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошёл сегодня вечером в частном доме на территории поселка Джорат.

Жертвой стала 31-летняя Шахана Иманова, 1995 года рождения. Полиция задержала её мужа — 33-летнего Аскера Гусейнова, 1993 года рождения, который подозревается в совершении преступления.

По предварительной информации, причиной произошедшего стало намерение женщины расторгнуть брак. Некоторое время назад между супругами начались конфликты, после чего Шахана решила развестись и стала жить отдельно от мужа.

Позже мужчина попытался помириться с ней, однако женщина отвергла его предложение. Сегодня вечером между ними вновь произошёл конфликт. По имеющимся данным, Гусейнов пришёл к женщине с ножом и убил её.

У супругов остался несовершеннолетний ребёнок.

По факту проводится расследование.