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Хикмет Гаджиев: Азербайджан призывает правительство Армении подготовить свое общество к миру

Редакция 1news09:45 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Азербайджан призывает правительство Армении подготовить свое общество к миру

Азербайджан призывает правительство Армении активно работать над тем, чтобы подготовить свое общество к миру.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, официальный Баку обеспокоен определенными тенденциями в армянском обществе, в частности наличием сил, обладающих значительным влиянием.

"Еще одним тревожным фактором является то, что реваншистские настроения сохраняются среди армянской молодежи. Это важный момент. Поэтому мы также призываем правительство Армении активно работать над тем, чтобы подготовить свое общество к миру", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что со стороны Азербайджана существует стратегическая решимость продолжать мирную повестку, укреплять ее на практике и выстраивать такую архитектуру мира, которая сможет обеспечить долгосрочный мир и стабильность для армянского и азербайджанского народов.

"Поэтому мы всегда говорим, что хотим заключить этот мир не только с правительством Армении и премьер-министром страны - мы хотим заключить этот мир с армянским народом. И поэтому мы по-прежнему ожидаем изменения Конституции Армении. Безусловно, это внутренний вопрос, и мы полностью воздерживаемся от вмешательства в этот процесс", - добавил он.

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Азербайджан ожидает лишь одного последнего шага - внесения изменений в Конституцию Армении, касающихся территориальных претензий к Азербайджану, после чего окончательное мирное соглашение станет реальностью, заявил также Гаджиев.

По его словам, на Южном Кавказе установились мир и безопасность, однако важно обеспечить их устойчивость.

Он отметил, что продолжавшийся долгие годы армяно-азербайджанский конфликт был урегулирован и Азербайджан продемонстрировал стратегическое терпение и лидерство.

"Мы всегда говорили, что выиграли войну, но важно было сделать еще одно - выиграть мир. Это действительно было чрезвычайно сложной задачей, требовавшей стратегического мышления, терпения и лидерства президента", - подчеркнул помощник президента.

По словам Гаджиева, сейчас в регионе де-факто существует мир.

"Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы живем в условиях мира и даже учимся жить в условиях мира. С первых дней нашей независимости у нас не было достаточного мира на земле. Но теперь мы усердно работаем, и сегодня де-факто в регионе существует мир. Однако мир не должен оставаться только на бумаге", - отметил он.

Х. Гаджиев добавил, что для окончательного заключения мирного соглашения ожидается внесение соответствующих изменений в Конституцию Армении.

"Мы ожидаем лишь одного последнего шага - внесения изменений в Конституцию Армении, касающихся территориальных претензий к Азербайджану. После этого, думаю, окончательное мирное соглашение станет реальностью", - сказал он.

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