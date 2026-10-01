 В Азербайджане завершились совместные военные учения «Сила единства – 2026» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Азербайджане завершились совместные военные учения «Сила единства – 2026» - ВИДЕО

Редакция 1news23:30 - 01 / 10 / 2026
В Азербайджане завершились совместные военные учения «Сила единства – 2026» - ВИДЕО

Совместные военные учения «Сила единства – 2026», проходившие в учебных центрах «Гызылгая» в Карабахском экономическом районе, «Карабахлар» в Нахчыванской Автономной Республике и на учебном полигоне «Бёюк Зиря» в азербайджанской акватории Каспийского моря, завершились после проведения Дня высокопоставленного наблюдателя. 

На церемонии закрытия учений в сопровождении военного оркестра прозвучали Государственные гимны Азербайджана, Турции и Узбекистана.

Выступившие на церемонии отметили, что учения, участниками которых были военнослужащие трёх стран, а представители девяти стран выступали в качестве наблюдателей, способствовали обмену опытом между военнослужащими, повышению боевой подготовки и расширению дружественных связей.

Было подчеркнуто, что в ходе выполнения задач на местности со сложным рельефом, в обстановке, максимально приближенной к условиям реального боя, военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм, тактическую грамотность и слаженность действий, достойно справившись с поставленными задачами.

После завершения выступлений отличившимся в ходе учений военнослужащим были вручены подарки.
Затем принимавшие участие в учениях военнослужащие прошли торжественным маршем перед трибуной.
В заключение состоялись выступления творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, которые были встречены с интересом.

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