«Это Снуп Догг или нет?» – двойник рэпера развеселил зрителей Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

Необычный эпизод на Бакинском городском кольце привлек внимание зрителей Гран-при Азербайджана Формулы-1.

В соцсетях распространились видео мужчины, внешне напоминающего американского рэпера Снуп Догга.

На кадрах он находится непосредственно на трассе рядом со служебным автомобилем и сотрудниками соревнований. Судя по экипировке, мужчина может быть одним из маршалов или представителей персонала трассы.

Автор одного из роликов признался, что сначала действительно принял его за известного музыканта.

«Я правда сначала подумал, что это Снуп Догг. Это Снуп Догг или нет?» – говорится в подписи к видео.

Неожиданное сходство вызвало улыбки у зрителей и быстро разошлось по соцсетям.