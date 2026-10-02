В двух районах столицы не будет света

На ряде территорий в Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, 2 октября в целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию на некоторых трансформаторных пунктах в Ясамальском и Гарадагском районах столицы будут проведены ремонтные работы.

Отмечается, что в связи с этим с 10:00 до 13:00 на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Айны Султановой, Исфандияра Зулалова, Мирали Сеидова, Умида Акберова и на части проспекта Метбуат, входящих в зону обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС), будут введены ограничения в подаче электроэнергии.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 запланирован перерыв в электроснабжении некоторых участков в поселке Бута, входящего в зону обслуживания Гарадагского РУЭС.

После завершения работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.