В порту Актау углубляют дно Каспия

В порту Актау начались работы по углублению дна Каспийского моря до 6–7 метров.

Проект связан со снижением уровня воды и необходимостью повысить эффективность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Минтранспорта Казахстана.

В рамках работ планируется изъять около 1,3 млн кубометров грунта. Ожидается, что увеличение глубины акватории позволит повысить пропускную способность порта и увеличить объем перевозок по ТМТМ до 30%. Кроме того, стоимость перевозок может снизиться на 10–15%.

Проект также направлен на привлечение инвестиций в развитие порта и повышение безопасности мореплавания. Подрядчик уже подготовил график работ, а для оперативного решения возникающих вопросов и координации действий участников регулярно проходят рабочие совещания.

Завершить работы по углублению дна планируется до конца года.

Ранее сообщалось, что Казахстан изучит возможность строительства нефтепровода по дну Каспийского моря.