В Канаде готовятся изменить правила доступа к эвтаназии

Канада намерена разрешить предварительные запросы на эвтаназию в случае утраты дееспособности.

Правительство Канады во вторник представит законопроект, предусматривающий возможность заранее оформить запрос на медицинскую помощь при смерти на случай, если в будущем человек утратит способность самостоятельно принимать решения. Инициатива может расширить действующую в стране систему эвтаназии.

Министр юстиции Канады Шон Фрейзер заявил, что совершеннолетние граждане смогут заблаговременно выразить согласие на проведение процедуры, чтобы их воля была учтена в случае диагностирования неизлечимого заболевания, которое впоследствии лишит их возможности самостоятельно принять такое решение.

По словам министра, правительство намерено взаимодействовать с властями провинций и территорий для внедрения нового механизма. При этом его применение будет сопровождаться строгими гарантиями, призванными защитить граждан от возможного давления и обеспечить добровольность принятого решения.

Власти отдельно подчеркивают, что предварительно оформленный запрос не означает автоматического проведения эвтаназии в будущем. Законодательство предполагает дополнительные меры предосторожности, а на момент осуществления процедуры человек должен испытывать невыносимые страдания.

Канада легализовала эвтаназию в 2016 году, первоначально предоставив такую возможность неизлечимо больным пациентам, находившимся на терминальной стадии заболевания. В 2021 году условия доступа к процедуре были расширены: ее разрешили также людям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, которые не обязательно представляют непосредственную угрозу жизни.

Предварительное согласие на эвтаназию при определенных обстоятельствах также допускается в ряде других стран, включая Нидерланды, Бельгию и Испанию.