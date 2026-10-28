Два молодых человека погибли в аварии на трассе Баку - Евлах - ВИДЕО

27 октября около 14:00 на участке автодороги Баку - Евлах, проходящем по территории села Гараоглан, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Главное управление Государственной дорожной полиции сообщает, что, по предварительным данным, 24-летний житель города Евлах Орудж Мамедов, управляя автомобилем марки BMW, предположительно, из-за высокой скорости и неисправности колесной системы потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель и его 30-летний земляк, пассажир Эмиль Пашаев, получили тяжелые травмы. Несмотря на то, что пострадавших доставили в больницу, спасти их жизни не удалось.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь напоминает, что по указанным выше причинам неоднократно происходили тяжелые дорожно-транспортные происшествия.

Ведомство призывает водителей регулярно проверять техническое состояние своих автомобилей, воздерживаться от поездок на неисправных транспортных средствах, не соответствующих нормативным требованиям безопасности, а также с особой ответственностью относиться к скоростному режиму, который нередко становится причиной трагических аварий.