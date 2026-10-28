В Азербайджане объявили сроки электронного перевода учащихся между школами

В Азербайджане с 4 ноября стартует процесс электронного перевода учащихся между школами.

Процедура будет проходить поэтапно в зависимости от класса обучения.

Как сообщает 1news.az, с 4 ноября 2026 года в 15:00 подать заявления на перевод смогут учащиеся со второго по седьмой класс включительно. Для школьников с восьмого по одиннадцатый класс электронная система станет доступна 5 ноября в 15:00.

Перевод учащихся будет осуществляться через портал www.sy.edu.az.

Граждане, у которых нет доступа к интернету, смогут получить помощь по вопросам перевода в колл-центрах Агентства и местных органов управления образованием, Центре обслуживания граждан Агентства, а также в центрах «ASAN xidmət».

О сроках начала электронного перевода детей в группы дошкольной подготовки и учащихся первых классов будет объявлено дополнительно.