Военные расходы США в конфликте с Ираном превысили $47 миллиардов

Военная кампания США против Ирана обошлась американскому бюджету уже более чем в 47 миллиардов долларов, сообщает портал Punchbowl News со ссылкой на данные Центрального командования США (CENTCOM), предоставленные конгрессу.

"Пентагон уведомил законодателей, что война с Ираном обошлась в 47,1 миллиарда долларов", — написала корреспондент портала Брианна Райли в соцсети X.

Как указывает Райли, оценка затрат выросла примерно на 3,5 миллиарда долларов по сравнению с показателями, которые Пентагон направлял американским законодателям в начале сентября.

По информации портала, наибольшая доля расходов — порядка 29 миллиардов долларов — приходится на восполнение израсходованных в ходе конфликта боеприпасов. Еще 11,9 миллиарда долларов составили операционные издержки, а около 6,1 миллиарда долларов потребуется для замены утраченной военной техники и оборудования.

При этом, как отмечает портал, представленные данные CENTCOM по-прежнему не учитывают стоимость восстановления военных объектов США на Ближнем Востоке, получивших повреждения в ходе боевых действий.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на то, что в конфликте наблюдается затишье, он остается неурегулированным.

Источник: РИА Новости