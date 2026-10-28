Южная Корея пригрозила полным разрывом дипотношений с Украиной

Сеул допускает возможность полного разрыва дипломатических отношений с Киевом в случае дальнейшей эскалации двустороннего конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён во время выступления в национальном парламенте.

«Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о будущем дипотношений двух стран.

Поводом для дипломатического кризиса стало публичное разглашение президентом Украины Владимиром Зеленским конфиденциальной информации о передаче южнокорейской стороне двух пленных военнослужащих из КНДР. В Сеуле заявили об отсутствии внятной реакции и официальных разъяснений со стороны Киева по факту утечки чувствительных данных.

В рамках эскалации напряженности Южная Корея уже отозвала из Киева своего посла Пак Ки Чхана, а также еще восьмерых сотрудников дипломатической миссии. В посольстве остался только минимальный состав персонала, обеспечивающий защиту южнокорейских граждан. Несмотря на жесткую позицию, Чо Хён отметил, что Сеул продолжает поддерживать контакты с украинским внешнеполитическим ведомством для урегулирования ситуации и пока сохраняет гуманитарную помощь Украине.

Источник: Sputnik Ближнее зарубежье