МИД Азербайджана поздравил Чехию с Национальным днем - ФОТО
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Чехию с Национальным днем.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице министерства в соцсети X.
"Искренне поздравляем народ и правительство Чешской Республики с Национальным днем!", - говорится в публикации.
Warm congratulations to the people and the Government of the Czech Republic on the occasion of Czechia’s National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇨🇿 @CzechMFA https://t.co/FnrJRZhEMf — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 28, 2026
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