Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции о сотрудничестве правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

Об этом заявил генеральный прокурор страны Кямран Алиев на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

Алиев отметил, что благодаря масштабным правовым и институциональным реформам Азербайджан сформировал современную законодательную базу, соответствующую международным антикоррупционным стандартам.

По его словам, страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию.

Генпрокурор подчеркнул, что одним из ключевых факторов эффективной борьбы с коррупцией является твердая политическая воля.

«Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также конвенции Совета Европы о гражданско-правовой и уголовной ответственности за коррупцию. Кроме того, Азербайджан планирует присоединиться к Мекканской конвенции. В Азербайджане твердая политическая воля Президента Ильхама Алиева, направленная на реализацию комплексных профилактических и административных мер, позволила обеспечить эффективную борьбу с коррупцией», — заявил он.

Алиев также сообщил о проведении реформ судебной и правоохранительной систем и создании специализированных антикоррупционных органов.

По его словам, Азербайджан уделяет особое внимание не только карательным мерам, но и предупреждению коррупции. В этом контексте он отметил вклад центров ASAN, предоставляющих государственные услуги по принципу «единого окна», в обеспечение прозрачности государственного управления.

Генеральный прокурор также подчеркнул важность международного сотрудничества и обмена опытом, выразив уверенность, что обсуждения в Баку позволят государствам пересмотреть и обновить свои обязательства в глобальной борьбе с коррупцией.

Источник: Report