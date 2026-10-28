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Архитектурный Баку: Дом художников на перекрёстке архитектурных стилей

Редакция 1news11:08 - Сегодня
Архитектурный Баку: Дом художников на перекрёстке архитектурных стилей

Баку - город, в архитектурном облике которого удивительным образом переплелись разные эпохи, стили и художественные традиции.

Здесь рядом существуют здания, созданные в период нефтяного бума, яркие образцы модерна, конструктивизма, советского ампира и более поздних архитектурных направлений. Каждый из этих периодов оставил после себя сооружения, которые сегодня воспринимаются как настоящие архитектурные шедевры и важная часть культурного наследия столицы. Многие из них отличаются не только художественной выразительностью, но и оригинальностью архитектурных решений, благодаря чему стали неотъемлемой частью узнаваемого облика Баку. Именно это многообразие превращает город в своеобразный музей под открытым небом, где история архитектуры читается непосредственно в его улицах, площадях и зданиях.

Одним из таких интересных зданий является дом, расположенный в центре Баку, рядом с садом Сахиль, который получил название «Дом художников». В нём размещается Союз художников Азербайджана. По своей архитектуре здание относится к переходному периоду от конструктивизма к сталинскому ампиру и является характерным примером постконструктивизма. В его облике сочетаются строгая геометрия конструктивизма и более парадный, классический язык сталинской архитектуры.

Композиция здания особенно выразительна благодаря плавно закруглённому угловому объёму. Центральная часть фасада выделена высокой колоннадой, которая образует глубокие лоджии. Вертикальный ритм колонн придаёт зданию монументальность, но при этом сохраняет лёгкость и открытость композиции. Большое количество балконов и лоджий делает фасад пластичным и создаёт сложную игру света и тени. Балюстрады балконов уже явно напоминают классические архитектурные формы. При этом большие окна, горизонтальные линии и достаточно сдержанный декор сохраняют связь с конструктивистской эстетикой. Фасад выполнен в характерном для Баку известняке. Верхняя часть здания завершается выразительным изогнутым карнизом, который подчёркивает его плавный силуэт. Здесь ещё нет той пышности и избыточного декора, которые характерны для зрелого сталинского ампира, но уже появляется стремление к парадности и представительности.

«Дом художников» представляет собой интересный синтез двух архитектурных направлений и является заметным примером архитектуры Баку переходной эпохи. В его облике ещё сохраняется строгость и рациональность конструктивизма, но одновременно появляются более парадные и выразительные элементы, характерные для сталинского ампира. Именно сочетание этих черт придаёт зданию особую архитектурную выразительность и отличает его от многих других сооружений своего времени. Дом органично вписывается в историческую городскую среду Баку, сохраняя при этом собственный узнаваемый характер.

В доме жили многие выдающиеся деятели азербайджанской культуры, искусства и творческой интеллигенции, чьи имена оставили заметный след в культурной истории страны. Благодаря этому здание стало не только интересным архитектурным объектом, но и своеобразной частью культурной жизни Баку, сохранив память о целой эпохе и её представителях. Сегодня он представляет интерес не только как памятник архитектуры, но и как часть культурной истории столицы.

Автор Вахид Шукюров

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