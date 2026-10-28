На «Хырдаланском круге» машина упала в открытый люк - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры того, как автомобиль провалился в открытый люк.

Как передает 1news.az, инцидент произошел в районе так называемого Хырдаланского круга.

Неисправность дорожной инфраструктуры на данном участке привела к очередной опасной ситуации.

Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Люди задаются вопросом о том, когда же наконец ответственные структуры примут меры в связи с подобными инцидентами, ставящими под угрозу жизнь и имущество водителей.

В связи с этим наша редакция направила официальный запрос в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Мы обновим информацию по мере ее поступления.