На «Хырдаланском круге» машина упала в открытый люк - ВИДЕО
В социальных сетях распространились кадры того, как автомобиль провалился в открытый люк.
Как передает 1news.az, инцидент произошел в районе так называемого Хырдаланского круга.
Неисправность дорожной инфраструктуры на данном участке привела к очередной опасной ситуации.
Это вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Люди задаются вопросом о том, когда же наконец ответственные структуры примут меры в связи с подобными инцидентами, ставящими под угрозу жизнь и имущество водителей.
В связи с этим наша редакция направила официальный запрос в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
Мы обновим информацию по мере ее поступления.
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