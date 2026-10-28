AYNA представило обновленную карту полос микромобильности в Баку - ФОТО

В Баку общая протяженность полос микромобильности достигла 67,8 км - в дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 100 км.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По данным агентства, в течение девяти месяцев 2026 года на долю средств микромобильности пришлось 19,7% поездок, которые начинались и завершались в центральной части Баку и совершались на личных автомобилях, такси, велосипедах и самокатах.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 12%.

Согласно Государственной программе, общую протяженность полос микромобильности в столице планируется довести до 100 км.

AYNA также представило обновленную карту полос микромобильности в Баку, ознакомиться с которой можно ниже.