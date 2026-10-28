В Китае число пожилых людей впервые превысило число молодых

В Китае впервые доля пожилых людей, приходящихся на трудоспособное население, превысила аналогичный показатель для детей.

Согласно официальной статистике, коэффициент демографической нагрузки пожилыми людьми достиг 23%, тогда как показатель нагрузки детьми составил 22%. Эти данные отражают изменения в возрастной структуре населения и позволяют оценить возможные последствия сокращения трудовых ресурсов для китайской экономики и мирового экономического роста.

По мнению аналитиков, новые показатели свидетельствуют об усилении тенденции к старению населения Китая. В долгосрочной перспективе это может увеличить нагрузку на семьи, пенсионную систему и сферу здравоохранения.

Власти страны в последние годы предпринимают меры с учетом ожидаемого роста числа пожилых граждан.

Одновременно они стремятся стимулировать рождаемость, призывая молодых людей создавать семьи, а супругов — заводить больше детей.

По данным Национального бюро статистики Китая, численность граждан в возрасте 65 лет и старше превышает 223 миллиона человек. Это почти 16% населения страны. В то же время число детей в возрасте до 14 лет включительно составляет около 213 миллионов.

Официальные представители Китая пока не выступили с комментариями по поводу опубликованных показателей. Между тем государственное издание Global Times связало переход страны к стадии умеренного старения населения с несколькими факторами, в том числе с численностью предыдущих поколений и увеличением продолжительности жизни.

Источник: CNN