Ильхам Алиев обратился к участникам антикоррупционного саммита стран ОИС в Баку

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам третьей встречи высокого уровня руководителей антикоррупционных органов государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), которая проходит в Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В своем послании глава государства подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию сотрудничества и укреплению солидарности в рамках ОИС. Президент обратил внимание на то, что трансграничный характер коррупционных преступлений требует активного взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне. В этом контексте он отметил стратегическую важность Мекканской конвенции ОИС о правоохранительном сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией.

Ильхам Алиев также затронул тему преступлений, совершенных в период многолетней оккупации азербайджанских территорий. По его словам, незаконная эксплуатация природных ресурсов страны с участием иностранных субъектов нанесла серьезный ущерб экологии региона, а полученные в результате этого доходы были отмыты через международные финансовые каналы. Отдельное внимание в обращении было уделено современным технологическим вызовам. Глава государства указал, что развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта создает не только новые инструменты для борьбы с преступностью, но и риски проявления новых форм коррупции, включая злоупотребление цифровыми финансовыми инструментами. В связи с этим он призвал правоохранительные органы стран ОИС эффективно осваивать и применять передовые технологические решения. В завершение президент выразил уверенность, что бакинская встреча и выработанные на ней предложения послужат укреплению доверия, углублению партнерства между государствами ОИС и их устойчивому развитию.