В Баку установили новые светофоры для регулирования движения транспорта и пешеходов - ВИДЕО

В столице Азербайджана, на пересечении улиц Бекира Чобанзаде и Бахруза Нуриева в Низаминском районе, установили новые светофоры.

На указанном перекрестке Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана ввел в эксплуатацию в общей сложности шесть светофоров типов «L» и «A», оснащенных секциями для регулирования движения транспорта и пешеходов.

Как сообщает ведомство, нововведение направлено на обеспечение удобного и безопасного передвижения граждан, посещающих расположенные поблизости объекты общественного питания и парк Гейдара Алиева.

В центре отметили, что с учетом интенсивности пешеходного и автомобильного движения продолжается работа по регулированию пешеходных переходов с помощью светофоров.