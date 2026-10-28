«Аллаху акбар» у израильского посольства: подросток атаковал полицию в Белграде

Правоохранительные органы Сербии устанавливают обстоятельства нападения несовершеннолетнего на сотрудника полиции, охранявшего посольство Израиля в Белграде.

Нападавший был застрелен.

Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

По словам Дачича, нападавший, личность которого пока не установлена и который, предположительно, родом из Шабаца, выкрикнул «Аллаху акбар» и атаковал полицейского с двумя ножами.

Глава МВД отметил, что нападавший был застрелен в ходе самообороны. Сотрудник полиции получил легкое ранение.

Источник: Informer