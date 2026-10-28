«Аллаху акбар» у израильского посольства: подросток атаковал полицию в Белграде
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Правоохранительные органы Сербии устанавливают обстоятельства нападения несовершеннолетнего на сотрудника полиции, охранявшего посольство Израиля в Белграде.
Нападавший был застрелен.
Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
По словам Дачича, нападавший, личность которого пока не установлена и который, предположительно, родом из Шабаца, выкрикнул «Аллаху акбар» и атаковал полицейского с двумя ножами.
Глава МВД отметил, что нападавший был застрелен в ходе самообороны. Сотрудник полиции получил легкое ранение.
Источник: Informer
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