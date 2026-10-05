Мирзоян и Арагчи обсудили второй мост, ЛЭП и транспортные проекты

Строительство второго моста на армяно-иранской границе и упрощение грузоперевозок между двумя странами обсудили главы МИД Армении и Ирана Арарат Мирзоян и Аббас Арагчи в Тегеране.

Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Министры также отметили важность скорейшего завершения строительства линии электропередачи между двумя странами и обсудили возможности, которые открывают разблокирование коммуникаций и проекты региональной взаимосвязанности.

Иранская сторона подтвердила поддержку проекта "Перекресток мира". Мирзоян в свою очередь представил работу по реализации проекта TRIPP и рассказал о возможностях, которые он может предоставить странам региона.

Главы МИД также обсудили развитие армяно-иранских отношений, подчеркнув их стратегический характер. Как отмечается в сообщении, это отражено в программе правительства Армении на 2026–2031 годы и находит практическое выражение в динамике диалога на высшем уровне и реализации совместных проектов.

Отдельно стороны отметили важность взаимодействия в информационной сфере, в том числе противодействия необоснованным спекуляциям в медиапространстве.

Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионе. Мирзоян отметил, что Армения внимательно следит за происходящим и придает большое значение урегулированию существующих проблем путем переговоров.

Источник: Sputnik Армения