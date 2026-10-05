Зеленский: Удар по турецкому судну, на борту которого находились граждане Азербайджана и Индии, нанесла Россия - ОБНОВЛЕНО

Российские дроны атаковали гражданское турецкое судно в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии. На данный момент, к сожалению, известно, что погиб капитан судна. Судьба еще одного человека выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них ранен", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Украина уже неоднократно предлагала конкретные шаги для деэскалации и обеспечения безопасности в Черном море. По его словам, были также соответствующие предложения от третьих стран.

"Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания. Необходимо оказать давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать", - заключает он.

17:15

В водах Чёрного моря недалеко от Румынии нападению подверглось грузовое судно Royad Mammadov, перевозившее зерно.

Корабль вышел из украинского порта Измаил и направлялся в Италию. По предварительным данным, судно было поражено беспилотником, после чего на борту вспыхнул пожар, приведший к затоплению судна.

В результате инцидента погибли два члена экипажа. Румынские поисково-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли спасти 11 моряков, получивших различные травмы и ранения, включая капитана судна. В настоящее время спасательная операция и выяснение всех обстоятельств происшествия продолжаются.

Источники: ntv.tr, urkinform