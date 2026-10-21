Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий - ВИДЕО

Владимир Зеленский ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий.

"Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну", - ответил Зеленский на вопрос журналиста телеканала Fox News о том, принял бы он мирную сделку, "которая замораживает все как есть сейчас", а он сохраняет "75% своей страны или больше независимо от того, как все началось".