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Партия Пашиняна займется Церковью: парламент Армении поддержал инициативу властей

Редакция 1news16:02 - Сегодня
Партия Пашиняна займется Церковью: парламент Армении поддержал инициативу властей

Парламент Армении обсудил проект о создании следственной комиссии по Армянской апостольской церкви.

Инициативу правящей партии «Гражданский договор» о создании комиссии, призванной изучить «кризис в ААЦ», на заседании парламента представил депутат Арман Егоян, который и возглавит структуру.

«В состав комиссии войдут 11 депутатов: семь от «Гражданского договора», три от парламентской фракции оппозиционного блока «Сильная Армения» и один от парламентской фракции оппозиционного блока «Армения», — заявил А. Егоян.

Обсуждение документа прошло на фоне бойкота оппозиционных фракций, обвинивших власти в антиконституционных действиях против церкви и отказавшихся от участия в работе комиссии.

Создание комиссии стало продолжением опубликованного 24 сентября аппаратом премьер-министра Никола Пашиняна доклада о «кризисе в ААЦ», вызванном действиями ее руководства. Сам Н. Пашинян заявил, что результатом работы структуры должны стать законодательные инициативы, направленные на «прекращение захвата Церкви».

В Эчмиадзине доклад правительства назвали антиконституционным, незаконным и противоречащим церковным канонам. В ААЦ подчеркнули, что составленный за счет госсредств документ основан на клевете и «является проявлением политической расправы и мстительности».

По итогам голосования проект был принят: 62 депутата проголосовали «за», один — «против».

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