Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть перед выборами

Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться снова напасть на Израиль в преддверии парламентских выборов, намеченных на конец октября.

С таким утверждением выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Это заявление он сделал во время заседания правительства в преддверии годовщины атаки 7 октября 2023 года. Высказывания премьера распространила его канцелярия. Нетаньяху выразил мнение, что за прошедшее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас слабее, чем когда-либо.

"Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход", - утверждал Нетаньяху.

"Мы к этому готовы. В первую очередь мы будем пресекать такие попытки, и в любом случае, если они совершат эту ошибку, мы ответим сокрушительной силой", - добавил он.

Утром 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы новых структур по управлению сектором, но для перехода к этому этапу Израиль требует сперва полностью разоружить отряды ХАМАС, чего до сих пор не произошло.

Источник: ТАСС