На имущество лидера «Процветающей Армении» наложен арест - ФОТО

Служба обеспечения принудительного исполнения при Министерстве юстиции Армении наложила арест на имущество лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Под арест попали 29 объектов недвижимости, 488 единиц движимого имущества, 33 транспортных средства, доли в 27 различных компаниях, а также крупная сумма денег и драгоценности, обнаруженные в ходе обысков в его частном доме.

Царукян был арестован по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Последний раз срок его ареста был продлен решением суда 4 сентября.

Источник: Sputnik Армения