Пашинян обсудил с Путиным армяно-российские отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в ходе разговора стороны также обменялись мнениями по вопросам повестки армяно-российских отношений.

Владимиру Путину исполнилось 74 года.

В начале сентября на встрече лидеров Армении и России в Бишкеке была достигнута договоренность о новом визите Н. Пашиняна в Москву. Сроки визита не согласованы.