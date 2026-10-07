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Общество

Уволен директор детсада, где у ребенка якобы нашли психотропное вещество

Фаига Мамедова15:18 - Сегодня
Уволен директор детсада, где у ребенка якобы нашли психотропное вещество

С руководителем детского сада №98 в Баку расторгнут трудовой договор.

Решение принято по итогам проверки, выявившей недостатки в организации учебно-воспитательного процесса, управлении и обеспечении безопасной среды для детей.

Как сообщает 1news.az, об этом в ответ на запрос APA сообщили в Управлении образования города Баку.

«Отметим, что возникновение каких-либо негативных случаев в образовательных учреждениях недопустимо. Повышение эффективности деятельности учебно-воспитательных учреждений и обеспечение здоровой деловой среды относятся к основным приоритетам. Принятие в рамках требований законодательства соответствующих мер в связи с допущенными недостатками постоянно находится в центре внимания», - говорится в сообщении.

Ранее распространились утверждения о том, что в крови ребенка, посещавшего детский сад №98 в Ясамальском районе Баку, обнаружен психотропный препарат. После того как были замечены изменения в состоянии здоровья и поведении ребенка, семья обратилась к врачу; по утверждениям, такое вещество было выявлено по результатам анализов. В Управлении образования города Баку сообщили о проведении проверки по этому вопросу.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей провел встречу с родителями и направил официальные обращения в Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики и Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики для объективного расследования факта. Дело расследуют правоохранительные органы.

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