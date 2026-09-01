Мать ребенка, у которого после посещения детсада обнаружили психотропное вещество, рассказала подробности - ВИДЕО

В бакинском детском саду №98, расположенном в Ясамальском районе, у трехлетнего ребенка, по утверждению его матери, после посещения учреждения в крови обнаружили психотропный препарат.

Как передает Xəzər Xəbər, мать ребенка Нургюль Мамедова рассказала, что ее 3-летний ребенок посещает детский сад около трех недель.

По словам женщины, после того как она заметила необычные изменения в поведении ребенка, семья обратилась к врачу. Согласно результатам анализов, в крови ребенка якобы обнаружили психотропный препарат.

Мать утверждает, что перед тем, как отдать ребенка в детский сад, он был полностью здоров.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения об этом случае. В настоящее время информация проверяется компетентными органами.

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